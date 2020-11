Desporto Portugal perde com a França e falha fase final da Liga das Nações Por

Portugal perdeu hoje com a França, por 0-1, no Estádio da Luz, em jogo da quinta jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

N’Golo Kanté apontou o golo que decidiu o encontro, aos 53 minutos.

Com a derrota, Portugal manteve os dez pontos e viu a França isolar-se no primeiro lugar, com 13, garantindo a vitória no grupo e a consequente passagem à fase final.

No outro jogo do grupo, a Suécia derrotou a Croácia (2-1), subindo ao terceiro lugar por troca com os croatas.