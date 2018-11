Apresentações/Novidades Lexus introduz inovações aerodinâmicas no seu novo UX Por

A Lexus decidiu incluir algumas inovações aerodinâmicas no seu novo UX. Um SUV de características muito vincadas e que pretende ser tão dinâmico quanto requintado.

Entre os detalhes incluídos no modelo destacam-se os faróis desenhados para manter a estabilidade em ventos cruzados, jantes em liga leve que não são simples elementos decorativos. Possuem características que diminuem a resistência ao vento e permitem uma melhor refrigeração dos discos dos travões.

No dizer de quem pensou este Lexus, Chika Kako (na foto acima), o UX tem nos benefícios de um ‘crossover’ convencional, como uma posição de condução elevada e melhor visibilidade, mas que acrescenta desempenho dinâmico a a agilidade de um ‘hatchback’.

Akio Toyoda, o CEO do grupo onde se insere a Lexus, sempre disse que todos os veículos da marca “devem ter uma condução divertida”. O criador do UX seguiu essas indicações, encarregando a sua equipa de engenharia para criar uma plataforma bastante rígida, de forma a permitir depois construir sobre ela um automóvel elegante e superior em termos de dinâmica de condução.

No novo SUV da Lexus recorreu-se a painéis de alumínio e material compósito, de forma a baixar o peso do conjunto e o centro de gravidade. Algo em que Chika Kako já tinha alguma experiência, nomeadamente nas criações de modelos como o LFA ou a linha F1.

Este processo de desenvolvimento do projeto UX levou a três inovações, com destaque para os faróis traseiros aero estabilizadores. Uma combinação que recorre a um design avançado que não se limita a ser atrativo: é, também, aerodinamicamente eficiente.

Os faróis têm abas incorporadas, de forma a reduzir as alterações de pressão do ar em cerca de 16%, contribuindo para o aumento da estabilidade traseira quer em curva, quer perante ventos laterais. Para uma aparência ainda mais sofisticada, uma única linha contínua de luz é formada por 120 LEDs que afunila suavemente em direção ao centro, medindo apenas 3mm no ponto mais estreito.

Normalmente os guarda-lamas nos crossovers têm como objetivo proteger a carroçaria das pedras e gravilha lançada pelos pneus. No caso do novo UX, a Lexus decidiu acrescentar uma segunda função: “Incorporámos uma pala no topo da moldura que suprime a oscilação vertical durante as curvas, aumentando assim a estabilidade e a firmeza da condução”, explica Chika Kako.

Em relação às jantes aero ventiladas de 17 polegadas, trata-se de uma estreia mundial. O sulco das mesmas inspirou-se na ‘Gurney Flap’, utilizada nas traseiras dos carros de Fórmula 1 para regular o fluxo de ar e aumentar a força descendente. Esta inovação confere mais confiança na condução, graças a um desempenho de travagem mais estável, um aumento da eficiência de refrigeração e redução de turbulência lateral do veículo.

A eficácia de tudo isto foi testada num dos maiores túneis de vento do mundo. Falamos de uma estrutura inaugurada em março de 2013, o nosso túnel de vento tem 22 metros de altura e 260 metros de comprimento. “A sua principal função é gerar um fluxo constante de ar sobre o carro. Por exemplo, quando um veículo como o novo Lexus UX circula a 100 km/h, a resistência do vento é responsável por 70% das forças que afetam o desempenho geral”, esclarece Chika Kako.

Para reduzir a resistência do UX – e por sua vez o consumo de combustível, a turbulência e o ruído do vento – os engenheiros da Lexus aperfeiçoaram a parte inferior do modelo, com base no que já havia sido feito com o coupé LC.