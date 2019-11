Apresentações/Novidades Lexus apresenta o seu primeiro modelo totalmente elétrico Por

A Lexus revelou hoje o seu primeiro modelo completamente elétrico; o UX 300e. Um ‘crossover’ que foi apresentado no Salão Automóvel de Guangzhou (China) e que integra algumas novidades tecnológicas.

Um dos argumentos com que a marca de luxo do Grupo Toyota apostou para esta primeira incursão ‘eletrificada’ foi na autonomia, que no caso deste novo modelo se situa nos 400 quilómetros.

E embora o UX 300e possua uma estética bastante semelhante ao usado nos mais recentes SUV e ‘crossover’ da Lexus, este procura explorar algumas das particularidades de recorrer apenas às suas baterias de 54,3 kWh, que, conjugadas com um motor de alto rendimento (202 cv) oferece uma aceleração mais rápida.

Segundo a Lexus o novo propulsor resulta dos ensinamentos recolhidos ao longo de décadas de aposta em sistemas híbridos, que também resultou num novo sistema de gestão que equilibra a potência a altas e baixas temperaturas.

O novo ‘crossover’ elétrico utiliza o bom desempenho da plataforma GA-C, que foi reforçada e foi otimizada em termos de amortecedores, de modo a responder melhor às solicitações dinâmicas garantindo um bom equilíbrio do conjunto e uma boa distribuição de peso.

A Lexus também se empenhou no isolamento acústico, por forma a reduzir o impacto do vento e do ruído de rolamento, através do sistema de Controlo Activo de Som, que transmite sons de ambiente naturais para comunicar as condições de condução.

O UX300 e está também dotado da mais recente tecnologia de conectividade, disponibilizando a aplicação LexusLink para smartphone, onde o condutor pode verificar o estado da carga da bateria e a autonomia, dos carregamentos ou quando preço da energia está mais baixo.

Este novo ‘crossover’ da Lexus estará à venda na China no próximo ano mas à Europa só chegará em 2021, e insere-se numa ofensiva do Grupo Toyota, que deverá lançar três modelos elétricos dentro de dois anos.