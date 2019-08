Apresentações/Novidades Lexus LC com edição limitada Por

A Lexus vai lançar no mercado uma edição limitada do LC, em que combina design com cores e detalhes exclusivos.

É intenção da marca a evocação dos Grande Turismo clássicos sem que isso signifique abdicar um desempenho superior, tecnologia e estética modernas.

Um dos pormenores mais notados deste Lexus LC será a cor – ‘Terrane Khaki’, onde o tom esverdeado realça os ângulos do design do modelo, sendo que esta tonalidade no deixa ninguém e pretende vincar a combinação de cores que também destaca a qualidade artesanal do interior deste coupé topo de gama.

O habitáculo deste LC muito especial destaca-se não apenas pelas cores mas também pelo requinte, com os bancos elétricos a serem revestidos a pele anilina – a mais macia e de maior qualidade da gama Lexus.

A cor castanha ‘Saddle Tan’ – que também é exclusiva desta edição limitada – é complementada por um tom mais escuro de Alcântara nos painéis das portas, que contribui para o ambiente de alta qualidade a bordo, e que contrasta com o volante, painel de instrumentos, consola central e portas, que são revestidos a Ambar Preto com pespontos castanhos. As soleiras das portas são também específicas e inspiradas nas formas geométricas dos farolins traseiros.

Este Lexus LC muito especial vem ‘calçado’ com jantes em liga leve de 21 polegadas, enquanto a motorização é idêntica à de outros LC 500 – motor V8 de 5,0 litros e caixa de dez velocidades Direct Shitt – ou LC 500H – dotado de sistema híbrido multi-stage acoplado ao motor V6 de 3,5 litros.

À cor Terrane Kahki esta edição limitada do coupé topo de gama da marca propõe uma alternativa em preto grafite e Cinza Sónico. A chegada a Portugal acontecerá em outubro.