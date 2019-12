Apresentações/Novidades Mais de meio milhão de SUV da Lexus vendidos na Europa Por

A Lexus venceu mais de meio milhão de modelos SUV na Europa, sendo o RX o seu ‘best-seller’ no ‘Velho Continente’.

Trata-se de um feito para os menos de 20 anos de presença da marca nos mercados europeus, sendo que 96% dessas vendas foram conseguidas por versões elétricas ou hínbridas, que constituem atualmente a componente integral da gama.

Desde a introdução, pela primeira vez na Europa, do RX em 2000, as vendas atingiram as 501.000 unidades até ao final de novembro deste ano, sendo que o modelo, atualmente na sua quarta geração, continua a ser o SUV mais vendido da Lexus nos mercados europeus.

Os clientes têm aderido à aposta da marca em soluções de mobilidade ‘amigas’ do ambiente, como a tecnologia ‘full hybrid’, mas promete fazer mais a partir de 2020, com o lançamento do UX300e, o primeiro modelo da sua gama exclusivamente elétrico.

Mas a Lexus continuará a dispor de várias soluções híbridas, como é o caso do seu SUV médio, NX, introduzido em 2014, ficando para mais tarde a substituição de modelos como o LX e o GX, ainda com motorizações de combustão, que ainda estão disponíveis no mercado russo e em mercados orientais.