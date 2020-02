Fórmula 1 Legalidade da direção do W11 não preocupa a Mercedes Por

Uma possível não conformidade do novo Mercedes de Fórmula 1 – o W11 – não preocupa a equipa campeã do Mundo.

Segundo o diretor técnico da formação de Brackley a Federação Internacional do Automóvel (FIA) está ao corrente da existência do dispositivo DDA, o órgão questionado relativamente aos requisitos do regulamento da F1.

James Allison, que reiterou a legalidade do sistema fez saber que hoje, no segundo dia de testes de pré-temporada, o carro rodou num “novo modo no seu sistema de direção” tornado visível em imagens de filmagens da câmara a bordo do monolugar de Lewis Hamilton.

À saída de curva o hexacampeão do mundo foi ‘apanhado’ a mexer no seu volante. Um movimento que imediato corrigiu a trajetória e a rotação das rodas dianteiras do novo W11 de forma evidente.

“Não quero dizer muito mais do que vocês já puderam ver nos ecrãs”, declarou Allison, adiantando: “Nós temos um sistema no carro que incarna uma nova ideia. Chamos-lhe DAS (para ‘Dual Axis Steering ou em português Direção de Dois Eixos)”.

O diretor técnico da equipa Merceces explicou ainda “Introduz uma dimensão suplementar para o piloto ao nível da direção. Não direi porque o utilizamos, nem como o dispositivo funciona. Estou contente por vê-lo no carro e vamos ver até que ponto o sistema se revela útil nos próximos dias de rodagem”.

Claro que esta novidade relança o debate sobre a legalidade do dispositivo, numa área do carro tão específica, do qual a FIA, e segundo Allison, não soube esta quinta-feira. “Já falamos disto há algum tempo. As regras são tão claras sobre o assunto que é autorizado para os sistemas de direção. Estou convencido que estamos dentro das regras”, diz o técnico britânico.

O pior para a concorrência da Mercedes é que o DDA não será a única inovação no W11. O que deixa todas as outras equipas com motivos para preocupação. Isto apesar de James Allison referir que cada novo monolugar está cheio de novidades, embora fique encantado com a rapidez com que a sua equipa introduz no carro as inovações que descobre.