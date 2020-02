Mundo Vídeo: É português o piloto que aterrou um Airbus A380 ‘de lado’ Por

O piloto que aterrou um Airbus A380 ‘de lado’ durante a tempestade Dennis, no Aeroporto de Heathrow, em Londres, é português e tem 36 anos.

A identidade do piloto foi confirmada pelo site Newsavia, que entretanto a eliminou a pedido do próprio, devido à política de privacidade da empresa, a Ethiad Airways.

O vídeo tornou-se viral nos últimos dias, dada a destreza do piloto em aterrar o maior avião comercial do mundo com ventos cruzados, efeitos da passagem da tempestade Dennis pelas ilhas britânicas.

Veja o vídeo.