Fórmula 1 Leclerc com o melhor tempo e Bottas e Verstappen ‘batem’ forte na Áustria Por

Charles Leclerc cotou-se como o mais rápido no primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, que domingo se disputa no circuito de Red Bull Ring, em Spielberg.

O monegasco da Ferrari efetuou a sua melhor volta em 1m05,086s, batendo por 0,331s Valtteri Bottas, o melhor dos pilotos da Mercedes.

Leclerc confirmou assim as boas indicações dadas na sessão matinal, quando rodou em 1m05,141s, superando novamente Bottas, mas então por 0,158s. Na segunda sessão o finlandês realizaria apenas 12 voltas, pois acabaria por protagonizar um dos dois grandes acidentes da tarde, ao perder o controlo do seu W10 embatendo com violência de frente contra as barreiras (foto 2).

Bottas ainda passou pela clínica do circuito austríaco, como medida de precaução, mas nenhuma lesão lhe foi diagnosticada e estará assim apto para o terceiro treino livre e para as qualificações que amanhã se realizam no circuito de Red Bull Ring.

Mas Valtteri não foi único a protagonizar um grande e violento despiste, já que minutos antes também Max Verstappen destruiria parte do seu Red Bull contra as barreiras. Também o piloto holandês saiu incólume do monolugar # 33, mas a sua equipa de mecânicos terá muito trabalho pela frente para recuperar o carro para amanhã.

Pierre Gasly, no outro Red Bull, não teve qualquer percalço e acabou por ficar com o terceiro tempo, a 0,401s de Leclerc, antecendo Lewis Hamilton, que falhou a tentativa de chegar ao melhor tempo quando o seu companheiro de equipa se despistou.

Carlos Sainz Jr mostrou que os McLaren continuam rápidos também na pista austríaco, e efetuou o quinto melhor tempo, num contraste com o seu companheiro de equipa, Lando Norris, que protagonizou uma saída de pista sem consequência e ficou-e pelo 10º registo.

Sebastian Vettel também saiu de pista mas evitou as barreiras, provocando alguns danos nos pneus e na parte inferior do seu SF90, quedando-se pelo oitavo tempo, atrás do Haas de Romain Grosjean e do Alfa Romeo de Kimi Raikkonen.