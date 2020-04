Fórmula 1 Grande Prémio da Áustria de F1 com plano de isolamento Por

O Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1 tem um plano para isolar todos aqueles que estiverem implicados na prova da comunidade local.

A pandemia de Covid-19 obrigará a prova agendada para o Red Bull Ring a 28 de junho a ser disputada ‘à porta fechada’, mas a ausência de público implica ainda assim várias medidas de prevenção sanitária.

Negociações com as autoridades locais, lideradas pelo concelheiro desportivo da Red Bull Racing, Helmut Marko, tem sido feitas no sentido de minorar riscos, pois o ‘staff’ da F1 vão estar relativamente isolados da população que vive perto do traçado austríaco da Stíria.

O uso de máscaras será obrigatório e o pessoal que vai viajar para a Áustria terá certificados de saúde a garantir que não estão infetados por Covid-19. O mesmo é dizer que todos terão de ser testados e acusar negativo no mesmo rastreio.

“A comunidade da Fórmula 1 está com medo de ser infetada e quer isolar-se o mais possível”, enfatizou Helmut Marko, salientando: “Ao mesmo tempo isso é bom, porque a população também tem medo de ser infetada. Toda a gente tem medo e por isso todos vão ser cuidadosos”.

O pessoal das equipas e que estará envolvido no Grande Prémio serão instalados em hotéis perto da pista de Red Bull Ring, e aí estarão entre 5 e 12 de julho, sendo que Marko considera que a prova, apenas transmitida pela televisão, vai decorrer com o pessoal mínimo em número que satisfaça as autoridades locais.

“A Fórmula 2, a Fórmula 3 e a Porsche SuperCup também farão parte”, assegura o conselheiro da Red Bull Ring, para quem o mais importante é a realização do evento para a mensagem que leva aos amantes do automobilismo. Isto apesar de não saber que o tipo de cobertura se vai assemelhar ao que sucedia até 2019. “Talvez possamos transmitir as corridas de suporte em vez desse tipo de matéria (em redor da prova)”, referiu.