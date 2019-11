LC: Pedro Martins promete Olympiacos lutador frente ao Tottenham

O treinador português Pedro Martins prometeu hoje que o Olympiacos vai “lutar” para evitar o afastamento antecipado dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, no jogo de terça-feira, no estádio do Tottenham.

“Trabalhámos muito para chegar aqui. Não vamos entregar absolutamente nada, vamos lutar, vamos reagir. Tenho a certeza que este grupo de trabalho vai reagir amanhã [terça-feira], perante uma excelente equipa, dentro do seu estádio, com um excelente treinador. Mas nós estamos aqui para lutar”, advertiu Pedro Martins.

À partida para a penúltima jornada, o técnico português não desiste de lutar pela qualificação para os ‘oitavos’, apesar de ocupar o último lugar do Grupo B, com apenas um ponto conquistado, enquanto o Tottenham – agora treinado pelo compatriota José Mourinho – é segundo, com sete pontos.

“Tivemos jogo no sábado e, tal como o Tottenham, não tivemos muito tempo para preparar este jogo. Há aqui uma forte componente da recuperação dos atletas e preparar ao máximo que não foi possível”, disse Pedro Martins, em conferência de imprensa, realizada no estádio dos londrinos.

O técnico admitiu conhecer bem o trabalho do novo treinador dos ‘spurs’, mas assinalou que Mourinho ainda teve pouco tempo para implementar as suas ideias desde que tomou o comando da equipa do argentino Mauricio Pochetino.

“Tenho a certeza que o próprio José Mourinho gostaria de ter mais tempo e não tem. Há muita coisa que ele já está a implementar, há outras que ainda têm muito de Pochetino”, comentou.

Apesar de ter no domingo um jogo contra o rival PAOK, que está em segundo lugar no campeonato grego, mas com o mesmo número de pontos (27), Pedro Martins garantiu que, neste momento, o foco está apenas no jogo de terça-feira.

O Olympiacos, no qual alinham os futebolistas portugueses José Sá, Rúben Semedo e Podence, está no último lugar do Grupo B, com um ponto, atrás do Estrela Vermelha (três pontos), Tottenham (sete) e do líder Bayern Munique (12).