Desporto Benfica apurado para o play-off da Champions

O Benfica assegurou o apuramento para o play-off de acesso à Liga dos Campeões. A turma benfiquista derrotou o Spartak Moscovo, no regresso dos adeptos às bancadas do Estádio da Luz, por 2-0.

Depois de uma primeira parte movimentada mas sem golos, aos 57 minutos, João Mário estreou-se a marcar com a camisola encarnada em jogos oficiais. O centrocampista surgiu na área e bateu Aleks Maksimenko, na sequência de uma arrancada de Rafa que procurou o entendimento com Diogo Gonçalves. Pouco depois do golo, Jorge Jesus estreou o reforço Roman Yaremchuk. E seria o avançado que, no tempo de descontos, acabou por ter papel decisivo no segundo golo.

Após uma jogada de João Mário, Roman Yaremchuk rematou e a bola ainda bateu num jogador do emblema moscovita antes de entrar.

A equipa russa, treinada pelo português Rui Vitória, antigo treinador do Benfica, tinha perdido na primeira mão e voltou a não conseguir travar o emblema da Luz que avança assim para o play-off de acesso à Champions, que começa a ser disputado na próxima semana.

Nessa fase, o Benfica terá pela frente os holandeses do PSV. A formação de Eindhoven, que conta nas suas fileiras com Bruma e o alemão Mario Gotze, afastou o Midtjylland.