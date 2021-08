Desporto Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões após empatar com PSV Por

Benfica empata sem golos com PSV em Eindhoven na segunda mão do ‘play-off’.

O Benfica empatou esta noite, sem golos, com o PSV, no Philips Stadion, em Eindhoven, nos Países Baixos, garantindo a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

As águias entraram nesta segunda mão do ‘play-off’ com uma vantagem de 2-1, conquistada na Luz, mas ainda na primeira parte viram Lucas Veríssimo ser expulso.

O central brasileiro, que viu o cartão amarelo aos oito minutos, atingiu Gakpo com o cotovelo, ao disputar uma bola no ar, vendo o segundo amarelo e o consequente vermelho, aos 32 minutos.

Em superioridade numérica, o PSV carregou. O treinador encarnado, Jorge Jesus, manteve uma linha defensiva de quatro elementos após a expulsão de Lucas Veríssimo, mas aos 54 optou por tirar Taarabt para voltar ao esquema de três centrais, fazendo entrar o belga Jan Vertonghen.

Na formação dos Países Baixos, o internacional português Bruma foi lançado em campo aos 70 minutos, por troca com Marco van Ginkel.

O Benfica soube segurar a vantagem de 2-1 da primeira mão e, com o empate, garantiu a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual já se encontravam Sporting e FC Porto.