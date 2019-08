Fórmula 1 Lando Norris com uma pequena lesão no regresso de férias da Fórmula 1 Por

Lando Norris vai alinhar no Grande Prémio da Bélgica com uma bota ortopédica, na sequência de uma pequena lesão contraída durante as férias da Fórmula 1.

A lesão no pé esquerdo do jovem piloto da McLaren foi revelada pelo próprio no domingo passado, quando visitou o ‘paddock’ do MotoGP e o seu ídolo Valentino Rossi (na foto).

Para Norris a utilização da bota ortopédica é apenas uma medida de precaução para que não sinta qualquer incómodo durante a prova do próximo fim de semana em Spa-Francorchamps.

O problema no pé de Lando Norris tem a ver com uma inflamação do tendão, mas o jovem britânico revelou que apesar de lesionado não deverá ter problemas na Bélgica, e até brincou: “Caminhei tanto que me lesionei. Deverá estar tudo bem. Tenho de usar esta beleza (bota ortopédica) no carro de F1. Vai ser a minha bota de corrida. Tenho tanto peso que agora posso esmagar o pedal do travão com a minha perna”.

Tendo marcado até agora pontos em seis corridas, naquela que é a sua primeira temporada na F1, o jovem titular do McLaren # 4 é uma das promessas da disciplina, sendo que de Spa-Francorchamps tem boas recordações, já que no ano passado foi segundo na sua segunda corrida de Fórmula 2.