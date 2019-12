Fórmula 1 “Não fui suficientemente bom” admite Lando Norris Por

Lando Norris por pouco não era o melhor dos ‘outros’ no Grande Prémio do Abu Dhabi de Fórmula já que na última volta perdeu a sétima posição para Sergio Perez.

Apesar de ter realizado uma das suas melhores corridas de 2019, o jovem britânico da McLaren sente-se frustrado por ter deixado escapar um lugar que ocupou durante grande parte da prova disputada hoje no Circuito de Yas Marina.

Norris só se deixou bater por Perez mesmo ao ‘cair do pano’ desta derradeira prova da época, e aponta o facto de não ter sido “suficientemente bom” a defender-se do mexicano da Racing Point.

“Faz parecer que sou terrivelmente mau, mas ele passou-me por fora no final da reta posterior a entrar para a curva 11 depois das boxes da Fórmula 2. Sim, defendi-me, indo pelo interior da curva. Ele tinha pneus melhores. Eu estava um pouco nervoso e bloqueei as rodas ou fiz algo estúpido, mas não fui suficientemente aguerrido”, lamentou o jovem britânico.

Lando refere também: “Não mudei o meu ‘chip’ mental o suficiente. Durante toda a corrida estive tão calmo e relaxado gerindo os pneus da frente e naquele momento precisava de ser agressivo e aguerrido e mudar a forma como estava a guiar. E basicamente não fiz isso”.

“Foi basicamente travar. Não pensei – ele foi por fora, precisei de libertar os travões e dar-lhe espaço. Fui uma porcaria de piloto, basicamente, a meu ver, porque tinha um tipo para bater hoje e não o fiz. Por isso estou aborrecido. O resto da corrida foi bom, mas tudo leva aquele momento único, e falhei quando tinha de o conseguir. É tudo”, desabafa o titular do McLaren # 4.

A frustração de Lando Norris foi ampliada ainda pelo facto de Sergio Perez o bater marginalmente pelo 10º lugar no Campeonato do Mundo de pilotos graças à ultrapassagem feita no final deste Grande Prémio do Abu Dhabi.

No entanto para diminuir esta pequena derrota o jovem britânico tem o facto do piloto da Racing Point ter pneus bastante mais novos do que os seus, admitindo que ter resistido ao mexicano quase até final foi um feito: “Fiquei surpreendido por o ter mantido atrás de mim tanto tempo como consegui, durante cinco ou seis voltas, porque os Racing Point eram super rápidos nas retas”.