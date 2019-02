Lage alerta para qualidade coletiva do Galatasaray e admite lançar Taarabt no futuro

O treinador do Benfica alertou hoje para as qualidades individuais e coletivas do Galatasaray, para o desafio da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, e admitiu apostar em Taarabt no futuro.

“Estamos a vencer por 2-1, mas amanhã [quinta-feira] será um jogo difícil como foi na primeira mão. Têm um valor coletivo e individual enorme, um treinador [Fatih Terim] de renome, que não precisa de apresentação. Temos que estar no nosso melhor para atingir o nosso objetivo”, afirmou Bruno Lage, em conferência de imprensa

Ainda assim, e recordando a aposta em seis jovens da formação no primeiro encontro, o técnico das ‘águias’ assegurou que vai lançar um ‘onze’ diferente daquele que apresentou na Turquia e do último que apostou no campeonato, diante do Desportivo das Aves.

“[Na Turquia] Senti que era o onze ideal e amanhã [quinta-feira] também vou ter essa ideia, em função das forças e fraquezas do adversário”, justificou.

A novidade no treino de hoje foi a inclusão do marroquino Adel Taarabt, um jogador que ingressou nos ‘encarnados’ em 2015/2016, mas que nunca conseguiu ter espaço para mostrar o seu futebol.

Bruno Lage justificou a presença do extremo de 29 anos na sessão, depois de já ter sido orientado por si na equipa secundária do Benfica.

“Com a minha subida à A vejo o mesmo Adel a treinar todos os dias com a intensidade que gosto. Temos que olhar e ver se merece uma segunda ou terceira oportunidade. Se vejo a treinar com a mesma intensidade durante sete meses então merece a oportunidade. Vamos ver se surge e se pode agarrar de vez e fazer a carreira de acordo com o seu potencial”, argumentou.

Por fim, comentou a sua renovação de contrato anunciada na terça-feira, até 30 de junho de 2023, revelando que é um justo reconhecimento e que a confiança e o orgulho se mantêm.

“Sim [justo reconhecimento]. Quando toda a gente está satisfeita as coisas têm de continuar. Vejo alegria enorme nesta casa, no estádio, vejo os jogadores a treinar com qualidade e empenhados. Mas é tudo igual, a mesma confiança e mesmo orgulho”, declarou.

O defesa espanhol Grimaldo também marcou presença na antevisão à partida de quinta-feira, enaltecendo precisamente a renovação do técnico e a vontade de seguir em frente na Liga Europa.

“É importante partir com vantagem, a equipa está motivada. A equipa está contente com a notícia [da renovação] e para o Benfica é importante que o treinador continue mais anos”, considerou.

Na quinta-feira, o Benfica defronta o Galatasaray no Estádio da Luz, pelas 20:00, num jogo referente à segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, que será dirigido pelo romeno Ovidiu Hategan.