Nas Notícias Laboratório do Porto vai enriquecer plataforma de Internet das Coisas para promover inteligência artificial nas empresas Por

O iiLab- Laboratório de Indústria e Inovação do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) é uma das 30 experiências-piloto levadas a cabo pelo projeto europeu AI REGIO, de 9,2 milhões de euros.

A inteligência artificial (IA) é uma das apostas da Comissão Europeia para aumentar a produção industrial.

A Comissão tem, por isso, promovido a criação de centros de inovação digital regionais (Digital Innovation Hubs-DIH) para apoiar as PME europeias na sua transformação digital.

O projeto AI REGIO (Regions and DIHs alliance for AI-drivendigital transformation of European Manufacturing SMEs) tem como objetivo garantir que o apoio chega às PME industriais, dotando os centros de inovação digital regionais com recursos e competências às quais as empresas podem aceder.

Em Portugal, o projeto incide no iMan Norte Hub, rede de inovação digital lançada em 2018, que pretende fomentar a adoção de tecnologias por parte das empresas de digitalização e robótica do Norte do país. Enquanto cofundador e cocoordenador deste hub, o INESC TEC enriquecerá sua infraestrutura de comunicação no domínio da Internet das Coisas (IoT) com o desenvolvimentode projetos de IA por centros de investigação e empresas da região. Essa infraestrutura será instalada no iiLab– Laboratório de Indústria e Inovação do INESC TEC.

“Este piloto demonstrará especificamente como integrar as informações recebidas através de um sistema IoT num software de planeamento da produção, que permite ajustar o planeamento da atividade da fábrica em tempo real, considerando o comportamento recente da produção. O objetivo é alinhar o cronograma de produção em execução levando em consideração atrasos e falhas atuais, ajustando as necessidades de produção às tecnologias disponíveis”, exemplifica Rafael Lírio Arrais, investigador do INESC TEC. “A ligação de equipamentos e softwares à plataformade IoT deverá resultar numa otimização do planeamento da produção”, conclui.

A instalação de um sistema de IoT no iiLab é uma das 30 experiências-piloto que serão levadas acabo pelo projeto AI REGIO, na vertente de negócio, cujo objetivo é estimular aadoção de IA. A nível político, o AI REGIO vai promover uma cooperação maisestreita entre as regiões europeias, para garantir que as inovações possam serdifundidas por vários países. A nível tecnológico, o projeto incluirá plataformas de produção digital desenvolvidas isoladamente em projetos anteriores financiados pela UE, no conjunto de soluções disponibilizadas por estes centros de inovação digital.

“O AI REGIO garantirá que a ajuda chega onde é necessária para as PME industriais,explorando e enriquecendo a rede Europeia dos chamados Centros de Inovação Digital regionais, como o iMAN Norte Hub, a partir dos quais as empresas podem aceder competências e recursos não disponíveis na sua região”, afirma César Toscano, investigadordo INESC TEC.

A nível nacional, oprojeto AI REGIO envolve também a PME tecnológica UNPARALLEL Innovation que tema seu cargo a organização e estruturação da informação relativa aos resultados do projeto tais como experiências-piloto e soluções tecnológicas desenvolvidas. Esta informação será disponibilizada online através da ferramenta IoT-Catalogue.

“O IoT-Catalogue permite aproximar aqueles que procuram soluções IoT (utilizadores finais, consultorestecnológicos, integradores de sistemas, etc.) dos que disponibilizam e/oudesenvolvem tecnologias IoT; é um explorador interativo de inovações IoT através de casos de sucesso, conhecimento especializado, soluções e tecnologias IoT, e muito mais”, refere Bruno Almeida, Diretor da UNPARALLEL.

O projeto planeia lançar duas i (em junho de 2021 emarço de 2022), às quais se poderão candidatar empresas portuguesas.

O projeto faz parte da iniciativa I4MS, que apoia as PME do setor industrial, através da integração de novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) nos seus negócios. Junta 36 parceiros, de oito países.

Em Portugal tem como parceiros o INESC TEC e a UNPARALLEL Innovation. É financiado pelo programa de investigação da União Europeia, Horizonte 2020, em 9.2M€, ao abrigo do acordo nº 952003.