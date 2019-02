Fórmula 1 Kimi Raikkonen ainda ‘está aí para as curvas’ Por

Kimi Raikkonen é o ‘veterano’ do pelotão da Fórmula 1, e agora na Alfa Romeo Sauber o finlandês não se sente velho, mesmo tendo como companheiro de equipa Antonio Giovinazzi, de apenas 25 anos de idade.

E se para o italiano há agora a oportunidade de competir numa época completa na F1, para o finlandês a questão é saber se está em forma, sendo que ambos estão bastante entusiasmados com o novo monolugar da equipa de Hinwill para 2019.

“O carro é bonito. Têm sido dois anos muito longos junto à pista a ver os outros a correr, mas agora chegou o grande momento”, afirmou Giovinazzi à Sky Italia, ao mesmo tempo que elogiou o seu companheiro de equipa: “Raikkonen é forte, tem muita experiência, por isso o meu objetivo não é batê-lo nas primeiras corridas mas sim ao longo da temporada”.

Já Kimi analisa o seu regresso à equipa pela qual se estreou na Fórmula 1 18 anos mais tarde: “Encontrei pessoas com desejo e entusiasmo e uma equipa com muito potencial. Há muito trabalho para fazer para melhorar as coisas por aqui e espero começar bem”.

O ter agora 39 anos não é um fator para o finlandês: “Não me sinto velho. De facto, em termos mentais sinto mais jovem do que nunca. Penso que quando olhamos para Valentino (Rossi), ele também parece apreciar o que faz aos 40. Vou a continuar a dar o meu melhor e a lutar contra os jovens”.