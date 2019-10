Motociclismo ‘Kiko’ Maria pré-selecionado para a ‘Rookies Cup’ Por

Francisco ‘Kiko’ Maria vai participar, pelo segundo ano consecutivo, nas provas de seleção da Red Bull MotoGP Rookies Cup.

As ambições do jovem piloto português são agora maiores, pois para além de ostentar o título nacional de PréMoto3 ganhou bastante ‘tarimba’ na mesma categoria em Espanha.

“Quero lutar por um lugar nas escolhas finais do júri”, afirma Kiko, pois sabe que está em causa “um extraordinário impacto” no seu “processo de crescimento”.

São 109 os pilotos pré-selecionados, provenientes de 36 países, que na próxima semana – entre terça e quinta-feira – prestarão provas no Circuito de Guadix, na região espanhola da Andaluzia.

E para além de ‘Kiko’ Maria estarão mais dois pilotos portugueses, que terão de passar o ‘crivo’ de um júri’ que escolherá os 12 participantes. Os escolhidos integrarão o lote de 25 nomes que em 2020 alinharão na 14ª temporada da competição de exposição mediática mundial, fazendo parte do programa de vários Grandes Prémios de MotoGP.

“Mais de duas dezenas corridas disputadas e numa fase do processo de aprendizagem e desenvolvimento técnico mais avançada”, o piloto da Moto Action Team assume que está “apostado em aproveitar todas as oportunidades que tiver” para causar boa impressão junto dos quatro jurados apresentados pela organização como “especialistas com décadas de Mundial de MotoGP”.

Cada um dos jovens participantes disporá de uma moto de 250 centímetros cúbicos preparada de acordo com os regulamentos técnicos da categoria de PréMoto 3. Serão divididos por sete grupos e num dos primeiros dois dias (terça ou quarta-feira) serão observados pelo júri em duas sessões de 15 minutos, uma de manhã e outra à tarde.

Sairão espaçadamente para a pista e em avaliação estarão, entre outros, parâmetros como qualidade da pilotagem, abordagem das curvas, travagem, ultrapassagens, comportamento aerodinâmico, enquadramento com a máquina, rapidez e segurança.

No último dia dos trabalhos de seleção, na quinta-feira, já só voltarão a rodar aqueles que passarem as exigências da primeira triagem, o que aconteceu com “Kiko” Maria no ano passado. Os eleitos para a última fase do processo de seleção repetirão uma sessão de observação matinal e outra vespertina, ficando-se a conhecer o veredicto final dos jurados ao fim do dia.