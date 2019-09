Motociclismo ‘Kiko’ Maria evita acidente e perde lugares em Albacete Por

Francisco ‘Kiko’ Maria foi obigado a uma manobra evasiva que o impediu de obter um bom resultado na sétima prova do Campeonato de Espanha de Velocidade PréMoto3, em Albacete.

Uma saída de pista para evitar um adversário que se despistara à sua frente fez o piloto português do Moto Action Team hipotecar um possível quarto lugar, depois de uns treinos cronometrados onde tinha sido o quinto mais rápido.

‘Kiko’ largou bem da segunda linha da grelha de partida para esta prova de 15 voltas, mas uma manobra para evitar a colisão da sua BeÓn com a máquina de um adversário fê-lo fazer uma incursão forçada pela gravilha da curva um do Circuito de Albacete (Castilla-La Mancha).

Como resultado, o piloto originário do Porto ‘caiu’ para a cauda do pelotão, ainda que tenha conseguido recuperar três posições na segunda metade da corrida. Foi 17º num pelotão de 26 concorrentes de PréMoto3 e Promo 3.

“Depois de tanto esforço, custa um pouco, mas faz parte da competição. Sentia-me em condições de tentar chegar ao pódio, mas não pude evitar… Depois, foi pensar nos pontos e tentar subir na classificação”, comentou, no final, ‘Kiko’ Maria.

Apesar da deceção com o desfecho desta prova, o jovem piloto está ciente da sua competitividade: “Já começo, finalmente, a tratar a moto por tu. Se não tem acontecido aquele percalço, acho que poderia ser hoje o meu primeiro pódio em Espanha. Ficará para uma próxima oportunidade. Esse dia, com trabalho e o apoio da magnífica equipa da Moto Action Team, está perto. Sinto isso”.

Apesar de ter arrecadado os 10 pontos correspondentes ao sexto lugar da categoria em que compete, o jovem piloto português ‘segurou’ a sexta posição na tabela classificativa, onde agora dispõe de 61 pontos, quando faltam correr as últimas duas das nove provas do calendário do ESBK – Campeonato de Espanha Cetelem de Superbike. 2

O espanhol Marco Morelli foi o vencedor da corrida, confirmando o favoritismo que lhe era atribuído, desde a qualificação, ao conquistar a ‘pole position’ e a ser o único a rodar abaixo do segundo 38.

A próxima corrida do ESBK – Campeonato de Espanha Cetelem de Superbike irá realizar-se em Navarra, no fim de semana de 5 e 6 de outubro, com a participação, uma vez mais, de ‘Kiko’ Maria.