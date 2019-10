Motociclismo ‘Kiko’ Maria à campeão na derradeira prova do ‘Nacional’ de Pré-Moto3 Por

Já ‘coroado’ como Campeão Nacional de Pré-Moto3, Francisco ‘Kiko’ Maria dominou os acontecimentos na última corrida da temporada que se disputou no Circuito do Estoril.

Nesta derradeira prova do Campeonato Nacional de Velocidade em Motociclismo de 2019, o piloto da Moto Action Team ‘fez barba, cabelo e unhas’, ao conseguir a vitória, a ‘pole-position’ e a volta mais rápida.

‘Kiko’ oficializou da melhor maneira o cetro que virtualmente já tinha assegurado há semanas, e aos comandos da sua BeÓn de 250 cc foi logo o mais rápido nos treinos cronometrados, quando rodou em 1m53,286s.

Aos 15 anos o jovem piloto oriundo do Porto averbou o seu quinto triunfo da competição, que concluiu com 135 pontos, mas 47 do que o seu mais direto opositor ao longo da época. Nuno Ribeiro. Ao mesmo tempo deu à Moto Action Team o título de equipas e à Beòn o cetro de marcas.

“Estou super feliz. Não só pelo que um primeiro título nacional significa no meu percurso de desportista, mas também porque começo a traduzir em objetivos atingidos a evolução competitiva os desafios que assumi, em conjunto com os meus patrocinadores e a minha família, proporcionando a alegria a quem me tem apoiado nestes três anos que levo de motociclismo”, reagia ‘Kiko’ Maria após a prova.

O jovem campeão só não se impôs na corrida realizada em julho no Estoril devido a uma queda quando liderava destacado, que o deixo afetado fisicamente. Mesmo nessa altura somou dez pontos, que também seriam importantes na conquista do campeonato.

Na corrida de domingo, com o asfalto seco, ‘Kiko’ dominou saindo da ‘pole’, garantida na segunda sessão de treinos cronometrados. Depois, volta a volta, foi aumentando a distância sobre o segundo classificado, Marco Dias, que cortou a meta a mais de 21 segundos do vencedor.

Pela frente ‘Kiko’ Maria tem ainda duas provas para concluir a presente temporada. A primeira tem lugar nos próximos dias 2 e 3 de novembro em Jerez de la Frontera, e conta para o ESBK – Campeonato de Espanha de Superbike, onde ocupa a sétima posição e pode aspirar ainda a ser quinto no final. A outra marcará o encerramento da European Talent Cup 2019 e irá decorrer no circuito Ricardo Tormo, em Valência, nos dias 9 e 10 do próximo mês.