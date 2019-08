Motores Kevin Harvick ganha em Michigan pelo consumo Por

Kevin Harvick regressou às vitórias na Nascar Cup ao impor-se domingo em Michigan, logrando o seu segundo triunfo da época.

O piloto do Ford Mustang # 4 da Stewart-Haas Racing chegou a estar completamente fora da luta pela vitória, ao sofrer um furo ao fim de 21 voltas. Mas o campeão de 2014 acabou por ‘dar a volta’.

Harvick iniciou então uma recuperação aproveitando uma estratégia em contra-ciclo com os pilotos da frente, e após o domínio de Martin Truex Jr e de Kyle Busch nos primeiro e segundo segmentos, respetivamente, conseguiu ‘trepar’ para a dianteira da corrida.

Uma situação de bandeiras amarelas tardia, provocado por Ricky Stenhouse, permitiu ao pelotão passar pela via das boxes, com certos pilotos a optarem por não reabastecer privilegiando a sua posição em pista.

No exercício do consumo seria Kevin Harvick que se sairia melhor. Depois de ganhar vantagem sobre Joey Logano na volta 183, o piloto do Ford # 4 conseguiu evitar o ‘splash & dash’ (reabastecimento rápido) que outros fizeram e assim passar para a frente e obter a sua segunda vitória do ano.

Danny Hamlin, no melhor dos Toyota Camry, foi segundo, diante de Kyle Larson, no melhor dos Chevrolet Camaro, enquanto Martin Truex Jr e Daniel Suarez completaram o top cinco.

O resumo da corrida em baixo.