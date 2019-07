Motores Kevin Harvick ‘quebra o enguiço’ em New Hempshire Por

Depois de uma primeira metade de época sem vitórias, Kevin Harvick ‘quebrou’ finalmente o ‘enguiço’ na Nascar Cup Series ao ganhar a corrida disputada domingo em New Hempshire.

O piloto do Ford # 4 da Stewart Haas regressou aos triunfos mercê de uma estratégia face a Denny Hamlin, que se revelou o seu maior opositor nas Foxwods 301, onde um dos troféus é uma enorme lagosta.

A escolha de não parar nas boxes para montar pneus novos, depois de uma situação de bandeiras amarelas provocada por Kyle Larsson, na volta 265, acabou por ser decisiva, mesmo quando no reatamento foi Erik Jones a comandar o pelotão.

Nas 30 voltas restantes Harvick manteve-se na frente, resistindo depois à ofensiva de Hamlin, um dos pilotos que tinha optado por parar e montar pneus novos no Toyota Camry # 11 da Joe Gibbs, que tudo fez – inclusivamente um toque no Ford Mustang # 4 – para desfeitear o Campeão de 2014.

Atrás dos dois primeiros Erik Jones garantiu o terceiro posto no Toyota # 20 da Joe Gibbs, diante de Ryan Blaney, no Ford # 12 do Team Penske, e de Matt DiBenedetto, no Toyota # 95 da Leavine Family Racing. Já a Chevrolet teve um dia complicado em New Hampshire e o melhor Camaro ZL foi o # 24 de William Byron, apenas 11º colocado.

