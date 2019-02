Motores Pedro Lamy com a ‘força’ da avó Por

Pedro Lamy conseguiu o seu primeiro grande resultado de 2019 nos antípodas, vencendo a categoria GT3 Pro Am nas 12 Horas de Bathurst.

Foi um tónico para o piloto português depois do revés sofrido uma semana antes, ao desistir nas 24 Horas de Daytona.

Agora, no Circuito de Mount Panorama, e novamente acompanhado por Paul Dalla Lana e Matthias Laud, o piloto português tirou todo o ‘sumo’ que o Ferrari 488 GT3 # 51 da equipa Spirit of Racing podia dar no traçado australiano. E não foi fácil, como faz questão de salientar.

“Os nossos problemas começaram logo nos treinos livres quando sofremos uma penalização de 10 lugares para a grelha de partida. A qualificação também não correu como esperado e acabámos por arrancar do final da grelha”, conta Lamy.

Só que desta vez tudo o que poderia correr bem na prova correu: “Na corrida demonstrámos que tínhamos um carro muito rápido e fiável e a equipa adotou uma boa estratégia desde o início. Assim, conseguimos ir conquistando lugares e alcançar o topo da classificação, posição que conseguimos manter até ao final. Foi um excelente resultado numa corrida tão desafiante como Bathurst”.

Apesar de radiante com o resultado, Pedro Lamy não esqueceu uma tristeza familiar recente e dedicou este resultado à sua Avó Amélia, que faleceu no sábado: “Tenho a certeza que a minha Avó deu-me força para conquistar este resultado e esta vitória é para ela”.

O piloto português regressará à competição ao volante de um Aston Martin para a primeira prova de 2019 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), as 1000 Milhas de Sebring, a disputar a 15 de março.