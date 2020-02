Nas Redes Vídeo de um homem obrigado a inalar fumo de tubo de escape provoca indignação Por

Um novo caso de racismo tem sido denunciado e fortemente criticado nas redes sociais, depois de um jovem ter sido colocado à força junto a um tubo de escape.

O jovem, negro, é forçado a levar com o fumo, sendo mesmo alvo de várias tentativas para que abrisse os olhos.

Durante as imagens, é percetível que o carro tem matrícula portuguesa e que a vítima é apelidada de “Marega”, o futebolista do FC Porto que abandonou o jogo com o Vitória de Guimarães devido aos insultos racistas.

A PSP já revelou que está a apurar o incidente e o contexto em que o mesmo ocorreu.

O PT Jornal opta por não divulgar o vídeo, que atenta à dignidade humana.