Motores José Pedro Gomes procura evoluir o Astra OPC Por

José Pedro Gomes não teve em 2019 uma temporada muito repleta, devido a afazeres profissionais, mas este ano parece disposto a marcar mais presença no Campeonato de Portugal de Montanha.

A aposta do piloto advogado de Montalegre continua a ser o Opel Astra OPC, e por isso acabou por não faltar à ‘chamada’ e participar no teste coletivo do campeonato que teve lugar recentemente no Caramulo.

José Pedro Gomes não encontrou quaisquer dificuldades com a máquina de Russelsheim, que continua a considerar bastante competitiva, sendo que o teste foi importante para perceber que nível de preparação ainda necessita e perceber a quais afinações ‘responde’ melhor.

“Este teste foi muito importante, pois pude aquilatar o nível de evolução em que o carro se encontra. Fizemos alguns acertos e estamos prontos para a primeira jornada da temporada, que tem lugar dentro de dias, a Rampa de Murça”, refere o piloto transmontano.

O Astra OPC de José Pedro Gomes ainda compareceu no Caramulo imaculadamente branco, mas no decorrer desta semana é decorado para que os patrocinadores, alguns deles ‘fiéis’ se apresentem bem visível no arranque do Campeonato de Portugal de Montanha 2020.