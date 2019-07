Motores José Pedro Gomes ainda a evoluir o Opel Astra Por

José Pedro Gomes continuou a evolução do seu Opel Astra OPC no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group com a participação na Rampa Serra da Estrela.

O carro do piloto transmontano encerra em si muito potencial, e aos poucos o seu empenho e trabalho da equipa está a produzir os seus frutos.

Ao longo do fim de semana José Pedro procurou melhorar os seus tempos, o que foi possível até ter problemas na primeira subida de prova, que se repetiriam na segunda subida de treinos.

Estes percalços seriam apenas obstáculos para o piloto, que não ‘baixou os braços’ e tentou melhorar da quarta posição entre os Turismo 2, o que conseguiria. Mas os resultados, se satisfizeram, fizeram perceber que seria necessário mais trabalho técnico para melhorar a competitividade do Opel Astra.

Assim, e conjuntamente com a equipa, José Pedro Gomes optou por interromper a sua participação e começar a trabalhar já para a próxima prova do campeonato, a Rampa do Caramulo.

“O balanço desta participação na Rampa da Serra da Estrela é, quanto a mim, muito positivo, porque uma máquina deste calibre exige testes, e a única forma de o podermos testar é participar nas provas e ver como vai a sua evolução. Testar em pista está fora de questão pois este carro é para a Montanha”, explicou o piloto transmontano.

José Pedro não se mostra desiludido. Acima de tudo acredita que melhores ‘ventos virão’, assim que o Opel Astra se mostre competitivo: “Estamos no bom caminho. Os tempos assim o dizem. Mas queremos mais, e estamos a trabalhar nesse sentido. Estou convencido que na Rampa do Caramulo poderá aparecer uma surpresa. Vamos esperar para ver. Mas estou satisfeito com a evolução que estamos a fazer com o carro”.