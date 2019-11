Motores Joaquim Bernardes quer “lutar pela vitória nos clássicos” no RallySpirit Por

Joaquim Bernardes já é um ‘habituée’ de diversas provas de estrada, sobretudo a norte, e vai marcar presença também na edição deste ano RallySpirit Altronix.

Acompanhado por Laurinda Alves, o piloto de Santa Maria da Feira tripula o seu já abitual Volkswagen Golf, com o qual espera obter um resultado na prova da X Racing.

“Vamos com calma, pois nas provas foram dois azares e isso obrigou-nos a alterar o nosso calendário de provas”, começa por explicar Joaquim Bernardes.

O piloto diz que “o carro foi todo revisto” para o rali do próximo fim de semana, pelo que espera “que esteja à altura” dos objetivos, que passam por “poder lutar pela vitória nos clássicos”.

“Estou a prever que seja um rali bem disputado e conseguir atingir os objetivos pretendidos”, acrescenta Joaquim Bernardes, que deverá acelerar com o seu Volkswagen Golf já na sexta-feira à noite, quando for dada a partida para a super especial noturna do quartel da Serra do Pilar, em Gaia.