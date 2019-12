Motores Joaquim Bernardes sem sorte no Rali Luso Bussaco Por

Joaquim Bernardes e Laurinda Alves não foram ‘bafejados’ pela sorte no Rali Legend’s Luso Bussaco, ao serem forçados a abandonar.

A dupla de Santa Maria da Feira apresentou-se à partida da prova do Clube Automóvel do Centro aos comandos do seu habitual Volkswagen Golf, sempre com o intuito de se divertir.

No entanto, e à imagem do que já sucedera noutras provas, o azar ‘bateu à porta’ de Joaquim Bernardes, que foi obrigado a desistir com problemas na embraiagem do Volkswagen Golf.

“Estes últimos três ralis são para esquecer. Nas duas provas anteriores foram os semi-eixos, e agora no Rali Legend’s Luso – Bussaco foi a embraiagem que cedeu, numa altura em que estava tudo a correr bem”, desabafa o piloto feirense.

Joaquim Bernardes acrescenta: “Estávamos a fazer uma boa prova. Para ser franco não encontro explicação, pois no intervalo entre ralis o carro é todo revisto para estar a cem por cento. Fechamos a época com mais uma desistência. Entramos na fase de defeso, onde iremos rever tudo uma vez mais para ver se em 2020 começamos com o ‘pé direito’”.