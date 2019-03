João Sousa sucede a Rui Machado na associação de tenistas portugueses

João Sousa foi eleito presidente da Associação dos Tenistas Portugueses, para um mandato até 2020, sucedendo a Rui Machado, atual capitão da seleção lusa na Taça Davis, anunciou a organização na sexta-feira.

“Quero continuar a tentar ajudar a desenvolver o ténis nacional, neste âmbito fora do campo. É um objetivo pessoal que tenho sempre. Quero continuar a ajudar o ténis a evoluir e a crescer”, afirmou o número um português, 41.º do mundo.

Em declarações à Lusa, o presidente da Federação Portuguesa de Ténis reconheceu que a eleição do vimaranense pode ser benéfica para a modalidade.

“O João Sousa é um jogador que toda a gente conhece e é uma pessoa que tem mostrado grande ponderação nas suas decisões, por isso vai ser certamente uma mais-valia para a associação no seu trabalho de ajudar no desenvolvimento do ténis”, afirmou Vasco Costa.