João Sousa cai uma posição no ranking mundial de ténis, liderado por Djokovic

O português João Sousa caiu hoje um lugar no ranking mundial de ténis, para 51.º, no dia em que começa a defender o título no Estoril Open, numa tabela liderada pelo sérvio Novak Djokovic.

João Sousa ficou a saber que saiu dos primeiros 50 lugares da hierarquia da ATP no dia de estreia no torneio português de terra batida, que venceu há um ano, em que vai defrontar o australiano Alexei Popyrin, 113.º do ranking.

Pedro Sousa manteve o 107.º posto e permanece como o segundo melhor representante luso, seguido de João Domingues, 214.º classificado, enquanto Gonçalo Oliveira subiu três lugares, para 259.º.

Djokovic permanece no primeiro lugar da classificação, cujo ‘top 10’ teve no argentino Juan Martín Del Potro (de nono para oitavo) e no norte-americano John Isner (de 10.º para nono), as únicas subidas, por troca com o grego Stefanos Tsitsipas, que cedeu dois lugares, caindo do oitavo para o 10.º posto.

Tsitsipas é o mais bem posicionado dos participantes do Estoril Open, que hoje arranca no Clube de Ténis de Estoril, seguido do italiano Fabio Fognini, 12.º, enquanto o francês Gael Monfils subiu para 18.º e o sérvio Dusan Lajovic para 23.º.

Na atualização de hoje do ranking feminino, a liderança continua a pertencer à japonesa Naomi Osaka, com a checa Petra Kvitova a subir ao segundo lugar, por troca com a romena Simona Halep, terceira posicionada.

A alemã Angelique Kerber subiu uma posição, para o quarto lugar, por troca com a checa Karolina Pliskova, na outra mudança no ‘top 10’ mundial feminino.