Joey Barry vitorioso no arranque do ‘Mundial’ de Freeride na Lourinhã

O australiano Joey Barry foi a maior estrela do fim de semana na Lourinhã, onde se iniciou o Campeonato do Mundo de Freeride 2019.

Numa jornada organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica com o apoio da edilidade local, a Praia da Areia Branca foi ‘palco’ de um espetáculo carregado de adrenalina

Barry levou a melhor no confronto final que o opôs ao mexicano Abraham Hochsstrasser, o atual Campeão do Mundo da especialidade acrobática em jet-ski, avaliado por um painel internacional de cinco juízes.

O pódio foi completado pelo francês Gil Bernier, que venceu a prova referente ao Campeonato Europeu, onde os gauleses fizeram uma ‘dobradinha’, graças ao segundo lugar de Hugo Goirre, Cabendo ao espanhol Miquel Lavin Azcuenaga o terceiro posto.

No final o vencedor confessava-se radiante com o êxito alcançado em terras lusitanas: “Mal posso expressar a alegria imensa que sinto por ter vencido esta primeira prova da época, num local magnífico para praticar Freeride, com um público fantástico, uma organização exemplar e um conjunto de pilotos fenomenal. Wm 2018 falhei uma das provas e não pude lutar pelo título mundial até ao fim, mas este ano vou dar tudo para ser campeão”.

O Campeonato do Mundo de 2019 de Freeride segue agora para outras paragens, com a próxima prova a ser disputada no México.