João Henriques quer voltar “às boas exibições” frente ao Vitória de Setúbal

O treinador do Santa Clara disse hoje querer voltar “às boas exibições” frente ao Vitória de Setúbal, na quinta-feira, em jogo da nona jornada da I liga de Futebol, após a derrota frente ao Sporting de Braga.

“Primeiro, uma questão muito importante, que é voltarmos às boas exibições. Não foi conseguido no último jogo e nós temos essa obrigação de voltar a ser a equipa que habitualmente somos: competente, organizada, com futebol longo, agradável, positivo. Não foi isso que fomos em Braga e isso é uma premissa obrigatória”, afirmou João Henriques aos jornalistas, frisando que “a acompanhar” as boas exibições “vêm os pontos”.

O treinador dos açorianos desvalorizou a saída, há quatro dias, de Sandro Mendes do comando técnico dos sadinos, assinalando o fator surpresa das ‘chicotadas psicológicas’.

“Isso é sempre um pau de dois bicos, como se costuma dizer. Quem continua, para já, na equipa técnica, de forma interina, é um dos elementos que estava na equipa técnica anterior, portanto não vejo que haja assim tantas alterações. Há evidentemente o estado psicológico dos jogadores, mexe com eles. Mas pode mexer de forma positiva ou de forma negativa, isso nunca sabemos”, assinalou.

O técnico frisou que o Santa Clara vai procurar “contrariar” um “Vitória competente”

“Estamos à espera de um Vitória competente, que é um Vitória muito, muito forte no processo defensivo, que vai estar à procura das transições e vai estar à procura, quando tem a bola, de criar as suas oportunidades. Conhecemos as individualidades, sabemos como habitualmente se têm apresentado e dessa forma vamos tentar contrariar isso mesmo e impor aquilo que são as nossas ideias para esse jogo”, destacou.

João Henriques relembrou que o Vitória de Setúbal tem apenas duas derrotas no campeonato (frente a FC Porto e Benfica) e considerou que a sua equipa vai estar preparada para “superar” as qualidades do adversário.

“Temos pela frente uma equipa que apenas perdeu duas vezes, com o FC Porto e Benfica. Uma equipa que sofre poucos golos, apesar de marcar também poucos. Tem muitos empates, apenas duas derrotas, e uma vitória em casa, frente ao Braga. É uma equipa boa que vamos defrontar, histórica do nosso futebol, e nós estamos preparados para superar todas essas situações”, considerou.

Após a derrota em Braga (2-0), na segunda-feira, o Santa Clara, 10.º classificado com 11 pontos, recebe o Vitória de Setúbal, 14.º, com oito, na quinta feira, pelas 19:15 locais (18:15 em Lisboa).