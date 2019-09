Motores João Fonseca triunfante na Rampa da Arrábida Por

Depois de no primeiro dia ter sido José Correia a ditar o ritmo, no segundo quem ‘mandou’ na Rampa Pêquêpê da Arrábida foi João Fonseca.

Aos comandos do SilverCar EF10 o piloto da Covilhã levou a melhor sobre o seu rival, batendo o homem do Osella PA2000 Evo2, antevendo-se uma grande batalha pelo título na derradeira prova Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, em Boticas.

Fotos: Zoom Motorsport

No evento organizado pelo Clube de Motorismo de Setúbal na serra sobranceira à foz do rio Sado João Fonseca ‘selou’ o seu triunfo ao garantir um somatório de tempo que deixou José Correia a mais de segundo e meio, sendo que Hélder Silva, aos comandos do Juno CN 09 terminou na segunda posição.

Atrás de Joaquim Rino, que no BRC foi o quarto classificado, Luís Nunes terminou no top cinco absoluto ao mesmo tempo que se impôs entre os Turismos. O piloto do Ford Fiestar ST R5 + venceu naturalmente na Divisão 2, já que na 1 o triunfo foi para Parcídio Summaviele, que soube tirar bom partido do seu Skoda Fabia R5 e também do seu principal adversário, Ricardo Gomes, se ter despistado no primeiro dia.

Em Setúbal Joaquim Teixeira foi o primeiro piloto a garantir virtualmente um título, o de campeão da Divisão 3 dos Turismos, impondo o seu Seat Leon ao de Gabriela Correia, enquanto Luís Silva levou o seu BMW à 10ª posição absoluta, e entre os GT se assistiu a um duelo de Porsche 997 GT3 Cup entre Mário Silva e Edgar Reis, que seria favorável ao piloto famalicense.

No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha Flávio Saínhas confirmou o seu favoritismo ao volante do seu Ford Escort MKI, batendo Aníbal Rolo e o Renault 5 Turbo, enquanto Fernando Salgueiro foi terceiro no Ford Escort MKI.

Já na Taça de Portugal de Clássicos de Montanha o triunfo foi para Daniel Rolo, em Datsun 1200 Coupé.

Resta agora esperar pela Rampa de Boticas, prova da Demoporto, onde a 28 e 29 de setembro se vão decidir quase todas as categorias deste Campeonato de Portugal de Montanha.