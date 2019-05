Motores João Dias e Pedro Carvalho com o pensamento na vitória Por

É com o pensamento na vitória que tanto João Dias como Pedro Carvalho abordam a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, quinta prova do Campeonato Nacional de Velocidade.

Se por um lado um dos pilotos da SGS Car já venceu em Reguengos de Monsaraz, o outro está na segunda posição da competição destinada aos SSV e quer obter a sua quinta subida ao pódio.

Acompanhado por André Rodrigues, Pedro Carvalho espera poder lutar pelo triunfo no evento alentejano, já que essa será a melhor forma de reforçar a sua posição senão liderar o campeonato.

“Estamos prontos para a prova de Reguengos. Vamos tentar gerir da melhor maneira a corrida, não arriscando demais, mas obviamente que aspiramos à vitória. Queremos andar entre as primeiras posições”, refere o piloto do Can-Am Maverick X3 # 304.

Pedro Carvalho está ciente do desafio que tem pela frente este fim de semana, mas está confiante: “Já temos os pódios, mas queremos a vitória. Não tem sido fácil, mas ainda faltam três provas até ao final do Campeonato. Queremos manter-nos firmes até lá”.

Já João Dias triunfou em Reguengos em 2014, e depois de ter sido forçado a abandonar no Raid da Ferraria o triunfo seria a melhor forma do campeão nacional SSV de 2017 esquecer esse desaire.

“As contas do campeonato ficaram um pouco comprometidas com a desistência na prova anterior. Penso que já seja um pouco difícil reentrar na luta pelo campeonato, mas nesta corrida vamos atacar e lutar para vencer. Há que tentar ganhar o máximo de pontos possível para a classificação das equipas, tentando fazer o melhor”, assume adianta o piloto com o Can-Am # 309.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal terá início na manhã de sábado, altura em que se disputa o prólogo de 7,25 Km. Ainda no sábado cumpre-se o primeiro setor seletivo com 151 km. No domingo, realiza-se a segunda etapa que terá um troço cronometrado de 80 km.