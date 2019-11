Motores Vitória FC by SGS à ‘conquista’ de Fronteira Por

Depois da vitória na Baja Portalegre 500, a equipa Vitória FC by SGS parte à ‘conquista’ de mais um êxito nas 4 Horas de Fronteira, prova realizada na vila alentejana exclusivamente disputada por veículos SSV.

O vice-campeão nacional Pedro Carvalho, que triunfou na jornada de encerramento do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno/Road to Dakar 2019 e João Dias apostam em fazer a prova sem qualquer parceiro.

Carvalho garante no entanto que esta será apenas “mais uma corrida”. E enfatiza: “Gosto das competições e agora, já depois do final do Campeonato vou sem qualquer tipo de pressão ou compromisso. Quero poder desfrutar ao máximo do percurso e do ambiente que aqui se vive. Quero andar o mais rápido possível e divertir-me, acima de tudo”.

Já João Dias quer fechar o ano da melhor maneira e encara esta jornada com um tom mais competitivo. “Acabou o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, e nada melhor do tentar acabar o ano em grande, com os elementos da equipa nos primeiros lugares, falta só decidir quem ocupa as respetivas posições, mas para mim o objetivo é lutar pela vitória”, sublinha.

Desportivamente as 4 Horas de Fronreira têm início pelas 8h00 de amanhã. A entrega de prémios deverá decorrer pelas 13h00.