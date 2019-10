Motores João Barbosa alerta para a dureza da prova em Road Atlanta Por

João Barbosa, que pela última vez divide o Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing com Filipe Albuquerque, alerta para a dureza da prova que é o Petit Le Mans, que amanhã encerra a temporada do campeonato IMSA Sportscar na pista de Road Atlanta.

O piloto do Porto, cujo o futuro na competição é ainda desconhecido – contrariamente a Albuquerque que vai fazer quatro provas no outro Cadillac DPi da equipa de Denver (Carolina do Norte) em 2020, quer muito lutar pelo pódio.

“A corrida de Petit Le Mans é sempre muito dura, mas penso que estaremos competitivos. Enquanto equipa conseguimos sempre um bom andamento nesta pista. Estou expectante quanto ao resultado”, refere João Barbosa.

O piloto portuense radicado na Florida acrescenta: “Road Atlanta é uma pista fantástica à moda antiga, com zonas onde temos de ser bastante cautelosos. Para além disso o tráfego é sempre um desafio acrescido”.

João Barbosa e Filipe Albuquerque, que dividem a condução do Cadillac DPi # 5 com o britânico Mike Conway, concluíram com o segundo tempo o terceiro treino, logo atrás do outro Cadillac da Action Express Racing, o # 31 de Felipe Nasr, Pipo Derani e Eric Curran. Uma margem de 0,198s ficou a separar as duas equipas, com o Acura ARX-05 de Ricky Taylor, Hélio Castroneves e Graham Rahal a ficar logo a seguir, a 0,273s do melhor tempo.