Motores Filipe Albuquerque “sem palavras” após perder a vitória no Petit Le Mans Por

Filipe Albuquerque ficou inconsolável após o Petit Le Mans, derradeira prova do campeonato IMSA Sportscar, que ontem se disputou no Circuito de Road Atlanta, em Brasselton (Geórgia).

E percebe-se bem a reação do piloto português, que juntamente com o seu compatriota João Barbosa e com o britânico Mike Conway chegou a liderar esta corrida de 10 Horas, mas que a menos de 20 minutos do final deixou escapar o triunfo devido a disco de travão do Cadillac DPi # 5 da Action Express que explodiu.

Por várias ocasiões durante a prova Albuquerque e Barbosa chegaram a comandar, sendo que os ciclos de paragens nas boxes estavam a ser cumpridos escrupulosamente até que uma situação de bandeira amarelas deu oportunidade à equipa de realizar um ‘pit-stop’ final em que apenas reabasteceu o Cadillac negro sem trocar pneus.

Mas não seria um problema de consumo a afastar a equipa do DPi # 5 mas sim de travões. Isso fez com que de primeiro Filipe Albuquerque ‘caísse’ para o sétimo posto final. Um desfecho inglório para quem, pelo seu esforço merecia ser recompensado com a vitória.

“Nem tenho palavras para descrever o que nos aconteceu”, reagiu mais tarde o piloto de Coimbra, referindo: “Tivemos um ano difícil, esta era a última corrida deste carro, queríamos e merecíamos esta vitória. Fizemos um excelente trabalho para terminar da forma que todos merecíamos. E de repente, aquele problema acontece, obriga-me a ir às boxes e a ceder posições atrás de posições. Sentimento de impotência e de uma enorme frustração”.

Albuquerque quase insinua uma espécie de ‘maldição’ que o persegue no Petit Le Mans: “Nos últimos anos, sempre que disputei esta prova, estive na frente da corrida. O ano passado ficámos sem combustível a poucos metros da vitória. Este ano acontece isto. Tem sido uma corrida madrasta, mas ainda não é desta que me dou por vencido. Para o ano cá estarei de cabeça erguida”.

A época de 2019 termina mas Filipe estará de regresso em 2020 ao Campeonato Americano de Resistência para as quatro corridas de endurance, mas já aos comandos do outro Cadillac DPi da Action Express Racing, o # 31, que venceu esta corrida pelas mãos de Felipe Nasr, Pipo Derano e Eric Curran. O regresso do piloto está previsto para o final de janeiro, nas 24 Horas de Daytona.