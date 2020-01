Motores “Daytona é a primeira corrida do ano e a mais dura“ para João Barbosa Por

João Barbosa considera que as 24 Horas de Daytona “é a primeira corrida do ano e a mais dura” de todas.

O piloto do Porto enfrenta as 24 Horas de Daytona de uma forma diferente, ainda aos comandos do Cadillac Dpi # 5 da Mustang Sampling mas já sem a companhia de Filipe Albuquerque, que transitou para o outro protótipo da Action Express Racing.

Barbosa, que tem este ano um programa reduzido com a equipa de Denver (Carolina do Norte), tem novos parceiros de equipa nos experientes franceses Sebastien Bourdais, Loic Duval e Tristan Vautier.

A aposta volta a ser a mesma; a vitória na mais importante corrida de resistência da América do Norte: “Daytona é a primeira corrida do ano e a mais dura, por são 24 horas. Mas é uma grande sensação fazer de novo parte do espetáculo e poder correr aqui com sucesso”.

Fique com um pequeno vídeo da previsão da equipa Mustang Sampling para a corrida deste fim de semana.