Joacine em quarentena impedida pela AR de participar em plenário por via online

Depois de entrar em quarentena por contactar com uma pessoa infetada com covid-19, a deputa Joacine Katar Moreira pediu para participar no plenário por via online, sendo que a Assembleia da República (AR) proibiu. Joacine reagiu mal à decisão.

A deputada não inscrita entrou em quarentena voluntária, em virtude de ter contactado com uma pessoa infetada com covid-19.

A parlamentar teceu duras críticas à AR, depois de lhe ter sido vedada a participação no plenário por via online.

“Por ter tido contacto direto com uma pessoa infetada pelo novo coronavírus, e apesar do resultado negativo do teste, o SNS pede-me que fique em casa durante 14 dias, coisa que cumprirei com todo o sentido de responsabilidade”, realça a deputada não inscrita, num comunicado enviado à imprensa.

“Foi-me recusado um requerimento no qual solicitava ao Presidente da Assembleia da República a participação via videoconferência nos trabalhos em plenário, para poder votar iniciativas legislativas e marcar presença, tal como já acontece nas Reuniões Ordinárias das Comissões Parlamentares”, garante Joacine Katar Moreira.

Nesta sexta-feira, os deputados discutiram precisamente o cenário de teletrabalho no país, debate que partiu de uma iniciativa do PAN.

Joacine não pôde participar, apesar de ter “apoio informal de deputados suficientes para que esta solicitação passasse em plenário”.

Com a Assembleia da República a impedir essa participação online, Joacine reagiu mal, lembrando que Portugal “vive em tempo de medidas de exceção” e que, nesse cenário, “a Assembleia da República prova mais uma vez que tem enormes dificuldades em corresponder àquilo que é pedido a todo o país: que se adapte e que não deixe ninguém de fora”.