Fórmula 1 Jimmie Johnson e Fernando Alonso ‘trocam’ de carro Por

Tão cedo Jimmie Johnson, heptacampeão da NASCAR Cup, não vai esquecer a oportunidade que teve para guiar um monolugar de Fórmula 1.

É que o norte-americano, titular do famoso Chevrolet # 48 da Hendrick Motorsports trocou de posições com Fernando Alonso.

O espanhol experimentou uma ‘voltinha’ no carro de Johnson na NASCAR enquanto Jimmie teve a ‘chance’ da sua via de guiar o F1 com que a McLaren competiu 2013, o MP4-28. Depois de um breve ‘briefing’ o norte-americano pôde fazer umas voltinhas no Circuito de Sakhir, no Bahrain.

Inicialmente estava previsto que este ‘batismo’ de F1 de Jimmie Johnson durase apenas cinco voltas, mas teve de regressar mais cedo às boxes porque o capacete lhe ‘fugia’ da cabeça. Foi montado um pequeno pára-brisas para ajudar a situação e o norte-americano acabou por realizar um turno mais extenso em pista.

Antes de isto suceder Fernando Alonso guiou o Chevrolet da NASCAR 2018, utilizando pneus novos, à imagem do que sucedeu com Johnson no McLaren.