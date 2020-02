Motores Fernando Alonso poderá fazer mais corridas de Fórmula Indy além de Indianápolis Por

Fernando Alonso admitiu a possibilidade de fazer outras provas de Fórmula Indy para além das 500 Milhas de Indianápolis.

Essa seria uma forma do Bicampeão do Mundo de Fórmula 1 se preparar para a 104ª edição da grande clássica norte-americana de monolugares.

Alonso vai alinhar na famosa corrida aos comandos do Cherolev # 66 da Arrow McLaren SP fazendo a sua terceira tentativa para a ganhar e assim garantir a ‘triple crown’ – juntando esse aos triunfos no GP do Mónaco de F1 e nas 24 Horas de Le Mans.

O piloto espanhol revelou que tanto nas negociações anteriores com a Andretti Autosport como nas que foram bem sucedidas com a Arrows McLaren SP foi abordada a possibilidade de fazer outras provas da IndyCar Series além de Indianápolis.

“Isso fez parte das negociações que tive com as duas equipas, e ainda é um ponto em aberto”, admitiu Alonso, salientando: “Alguém pensa que mais para o final do ano poderá haver a possibilidade para experimentar uma corrida ‘normal’ da IndyCar, apenas para ver como é e ganhar alguma experiência”.

“Pensei que talvez o faria antes das Indy500, porque me daria um pouco de preparação, porque este ano não faço F1 nem Campeonato do Mundo de Resistência, por isso a minha última corrida foi o Rali Dakar, que é completamente o oposto”, considerou o piloto de Oviedo.

Assim Fernando Alonso vai dizendo que uma prova extra talvez o ajudasse, “mesmo que não fosse numa pista oval”. Por isso “há coisas que estão em negociações”, sendo algo que se trata de algo que não depende apenas de si mas também da Arrow McLaren SP.