Jerónimo diz que atual solução política abriu “fenda na muralha” da política de direita

No almoço da CDU Comemorativo do 45.º Aniversário do 25 de Abril em São João da Talha, Loures (Lisboa), Jerónimo de Sousa dirigiu-se a “alguns camaradas e amigos da CDU” que consideram que a denominada ‘geringonça’ – que permitiu a viabilização do Governo minoritário do PS através de posições políticas assinadas, em separado, com BE, PCP e PEV – constitui uma solução “limitada e insuficiente” para responder aos problemas do país.