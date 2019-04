Avião de combate das forças de Haftar abatido na Líbia

As forças do Governo de Acordo Nacional (GNA) anunciaram hoje ter abatido um caça do Exército Nacional Líbio (ANL) do marechal Khalifa Haftar, a sul de Tripoli.

“As forças do exército nacional derrubaram um avião inimigo que se preparava para ataques aéreos na região de Wadi al-Rabie”, declarou à AFP um porta-voz militar.

Uma fonte do ANL disse à mesma agência que o avião caiu numa zona sob controlo das forças de Haftar e que o piloto saltou de pára-quedas estando “são e salvo”, desmentindo rumores de que tinha sido capturado pelas forças do GNA.

Violentos combates opõem desde 04 de abril as forças do Governo de Acordo Nacional, reconhecido pela comunidade internacional, aos combatentes do Exército Nacional Líbio, autoproclamado por Haftar, que domina a zona leste da Líbia e lançou uma ofensiva para controlar a capital e derrubar o governo.

Hoje, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que pelo menos 121 pessoas foram mortas e outras 561 ficaram feridas desde o início da ofensiva, há 10 dias.