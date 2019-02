Motores Jenson Button ainda de Honda mas agora na Europa Por

Depois no Super GT japonês com um título em 2018, Jenson Button prepara-se agora para ‘atacar’ a pistas europeias.

O Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2009 vai, tal como sucedeu nos circuitos nipónicos, tripular um Honda NSX, mas não um GT500 do Team Kunimitsu e sim um GT3 da equipa RJN Motorsport, onde vai alinhar na Blancpain GT Series Endurance Cup.

Button terá o estatuto ‘prata’ apesar dos seus êxitos no Japão, numa equipa tão britânica quanto ele, já que a RJN Motorsport foi criada há 20 anos por Robert ‘Bob’ Neville, ainda que tenha sido uma estrutura que até há bem pouco tempo esteve ligada a outra marca nipónica, a Nissan, nomeadamente no projeto GT Academy.

No Blancpain Endurance Cup, o antigo piloto da Williams, Honda, Brown e McLaren na F1 vai fazer equipa com o campeão Pro-Am da competição em 2018, Chris Buncombe. Button está entusiasmado por voltar a correr na Europa: “É maravilhoso fazer parte deste novo capítulo da história da RJN e trazer o nome ‘Rocket’ (alcunha do seu pai, um piloto amador) de regresso às corridas. Estou certo que alguns dos atuais pilotos se lembram de ‘Rocket’ dos seus tempos no karting e espero que possa usar esta plataforma para trazer novos talentos às corridas de GT e de resistência”.

“Como embaixador da Honda estou radiante por fazer parte de algo que traz o Honda NSX para a Blancpain GT Series e estou ansioso por ver este projeto evoluir”, acrescenta o antigo Campeão do Mundo de F1.