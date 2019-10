Motores Jenson Button deixa o SuperGT no final da época Por

Jenson Button fez saber nas redes sociais que no próximo fim de semana em Motegi disputará a sua última prova do campeonato SuperGT japonês.

Competindo a tempo inteiro naquela popular disciplina desde 2018, depois de uma primeira experiência no ano anterior, o antigo piloto da McLaren, Brawn e Honda sagrou-se campeão da categoria no ano passado, ao lado do japonês Naoki Yamamoto.

Button, campeão do Mundo de F1 em 2009, explicou a sua retirada: “Quando decidi afastar-me da Fórmula 1 queria encontrar um desafio que responderia a este desejo de competição ao mais alto nível, e as minhas duas épocas no SuperGT concretizaram isso”.

“Não apenas tive a ocasião para me lançar noutra aventura com a Honda, que esteve envolvida em grande parte da minha carreira de piloto, mas pude também fazer equipa com Naoki Yamamoto, que não foi apenas um dos companheiros de equipa mais fortes que conheci, mas também um bom tipo. E juntos conseguimos vencer o campeonato no meu primeiro ano, o que foi, sem dúvida, um dos meus maiores feitos”, referiu ainda o piloto britânico.

Cheio de boas recordações no Japão, Jenson Button testemunhou a grande paixão do país pelo seu automobilismo e agradece a toda a ‘família’ Honda “por ter contribuído a fazer” do SuperGT “um outro capítulo brilhante” da sua carreira.

Recentemente o britânico fez uma prova comum entre o DTM e o SuperGT, mas já não deverá participar na Dream Race, que será irá disputar em Fuji no próximo mês de novembro.