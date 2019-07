Motores Porsche vence 24 Horas de Spa Por

Marcadas mais uma vez pela intemérie, as 24 Horas de Spa-Francorchamps confirmaram-se mais uma vez com uma prova para ‘sobreviventes consistentes’, como foi o caso de Kevin Estre, Richard Lietz e Michael Christensen, que levaram o Porsche 911 GT3-RS # 30 da GPX-Extreme Racing à vitória.

Embora inicialmente fosse Maro Engel e o Mercedes AMG GT3 # 4 da Black Falcon – que partira da ‘pole position’ – a levar a melhor, a verdade é que numa prova tão extensa e onde a chuva tinha uma ‘palavra muito importante’ a dizer, tudo estava ainda para acontecer.

Aos poucos o Porsche com as cores da Gulf foi-se aproximando das posições cimeiras e ameaçando chegar à liderança, o que acabaria por acontecer na manhã deste domingo. Depois, nem Richard Lietz nem Kevin Estre estiveram dispostos a abdicar da liderança, nem mesmo quando nas últimas voltas Nick Tandy se aproximou rapidamente, vindo a terminar na segunda posição, com o Porsche 911 GT3-RS # 998 com as cores da Rowe.

O britânico teria mesmo de se contentar com o segundo posto, contribuindo para a ‘dobradinha’ da Porsche, que já não vencia esta corrida desde 2010. Tandy cortou a meta a pouco mais de três segundos de Estre, com Maro Engel, Luca Stolz e Yelmen Buurman a terminarem no último lugar do pódio com o Mercedes que tinha largado da ‘pole’.

Muitas situações de ‘safety car’, grandes acidentes e muita chuva voltaram a marcar esta prova pontuável para o Blancpain Endurance Cup e para o Interncontinental GT World Challenge, que começou sob temperaturas próximas dos 40 graus e sob sol tórrido mas que terminou com pouco mais de 20 graus e chuva incessante.