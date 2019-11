Motores Jenson Button passa um ‘mau bocado’ na sua primeira experiência de todo-o-terreno Por

Jenson Button não teve uma primeira experiência fácil no todo-o-terreno. O Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2009 teve de prenoitar no deserto durante a Baja 1000.

O antigo piloto da Honda, Mercedes e Williams alinhou na prova norte-americana aos comandos de uma ‘pick-up’, e durante o evento partiu o diferencial do veículo ao fim de 378 quilómetros.

Tanto Button como o seu navegador, Terry Madden, ficaram parados numa zona remota. E mais tarde o britânico contou a sua ‘aventura’ nas redes siciais: “O problema foi que ficamos parados num local muito afastado e passamos e noito e 17 horas sob as estrelas. As únicas pessoas que vimos foram outros concorrentes, que nos pediam para lhes limparmos as rampas (para desenterrar os veículos da areia)”.

“Alimentamos-nos com barras energéticas e fizemos uma fogueira, que requeria uma atenção constante, já que havia por ali galhos de árvores. Terry e eu aproveitamos apenas o momento de paz, contando histórias que terminavam sempre ‘na sua Baja’. Uma experiência de vida com a qual não esperava, e uma história para contar à lareira em longas noites de inverno”, referiu ainda Jenson Button.

Uma situação curiosa, que alerta outro ex-campeão do Mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, para o que pode ter pela frente na Arábia Saudita quando se estrear no Rali Dakar.