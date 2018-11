Apresentações/Novidades Iveco Stralis NP 460 eleito ‘Camião Sustentável do Ano’ Por

O Iveco Stralis NP 460 foi eleito o ‘Camião Sustentável do Ano 2019’, distinção dada pela revista ‘Vado e Torno’ com colaboração com a organização ambiental Lifegate.

Este galardão, entregue durante o Ecomondo 2018 – o evento internacional dedicado a todos os setores industriais da economia circular – vem reforçar o caráter inovador e ambientalmente sustentável defendido pela marca.

A Iveco já tinha conquistado este troféu em 2017, com o New Daily Electric na categoria ‘Furgão’ e o Eurocarg CNG na categoria ‘Distribuição’, e já este ano com o Daily Blue Power, de novo na categoria de ‘Furgão’. A marca também venceu o troféu ‘Autocarro Sustentável do Ano 2018’ com o Crossway LE NP na categoria ‘Interurbano’ e o título de 2019 para o Crealis 18m na categoria ‘Urbano’.

O galardão conferido agora no Ecomondo 2018 confirma mais uma vez a liderança da Iveco na transição energética para uma era pós-diesel, igualmente confirmada no Salão de Hanover, onde foi o primeiro construtor a apresentar um stand ‘100% Diesel Free’.