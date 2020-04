Apresentações/Novidades Iveco fabrica viseiras de proteção do Covid-19 Por

A situação de pandemia de Covid-19 que se vive na Europa em geral e em Espanha em particular levaram a que a Iveco tenha decidido produzir viseiras de proteção nas suas fábricas de Madrid e Valladolid.

Em impressoras 3D o fabricante de furgões, camiões e autocarros contribuiu para o ‘esforço de guerra’ contra o coronavírus no país vizinho, colocando à disposição da sociedade todos os seus recursos disponíveis, doando também material sanitário, tão essencialmente neste momento.

Desta forma após o seu fabrico, as máscaras seguem para as unidades hospitalares, tendo a unidade de Valladollid já doado equipamentos sanitários, incluindo máscaras, à Junta de Castilla y León, enquanto a fábrica de Madrid contribuiu com 250 máscaras para o Hospital de Henares.

Adicionalmente, ambas as fábricas irão adjudicar os seus esforços na produção de viseiras de proteção homologadas, bem como outros tipos de máscaras e peças para respiradores, com recurso a impressoras 3D, a fim de contribuir para o volume de material sanitário que é atualmente necessário.

As primeiras máscaras protetoras já foram colocadas à disposição da Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad Madrid e da Junta de Castilla y León, num total de 300 unidades entregues ao Governo Regional, volume que se destinando, igualmente, à Cruz Vermelha de Coslada e à Protecção Civil de Alcalá de Henares, entre outras entidades.