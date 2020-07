Apresentações/Novidades Iveco Bus inova e renova Por

A Iveco Bus continua a inovar, e através de um acordo entre AcaMir e a Região da Campânia, em Itália, foi apresentado o primeiro lote de veículos destinado à renovação de transportes públicos lopcais.

Uma decisão importante para esta região do sudoeste italiano, tomada há três anos, e cujo objetivo é a total renovação e a larga escala, da sua frota de veículos, em benefícios dos habitantes da Campânia.

O autocarros IVECO são parte integrante de um lote mais abrangente de veículos, num total de 41 unidades da gama Crossway e 16 da gama híbrida Urbanway. Os veículos da gama Crossway, das versões Line e Low Entry, serão utilizados pelos principais operadores de transporte público locais da Campânia, para as ligações entre as principais cidades da região, em linhas interurbanas de média distância.

Estão equipados com motor Cursor 9, de 360 cv e uma transmissão automática ZF de 6 velocidades, assegurando uma elevada performance.

As versões Line podem transportar um máximo de 52 passageiros sentados e 27 em pé, enquanto as versões Low Entry têm uma ocupação máxima de 45 utilizadores sentados e 37 em pé.

Ambos integram recursos destinados a melhorar o conforto a bordo, dos passageiros e dos motoristas, tal como uma plataforma elevatória para pessoas com mobilidade reduzida (eletro-pneumática na versão Line e manual versão na Low Entry), um grande espaço dedicado para passageiros com mobilidade reduzida e uma proteção integral em altura da área do condutor, para melhorar as condições de trabalho.

As diferentes versões deste autocarro demonstram a sua versatilidade e modularidade, bem como a sua capacidade de adaptação a todos os tipos de requisitos inerentes ao transporte de passageiros.

Urbanway

As 16 unidades Urbanway Full Hybrid de 12 metros, três dos quais serão entregues no final do ano, destacam-se pela sua capacidade máxima para 95 passageiros, destinando-se ao transporte urbano nas principais cidades (Nápoles, Salerno, Avellino, Benevento).

Disponíveis em duas versões, de duas ou três portas, estes autocarros IVECO BUS estão equipados com um sistema audiovisual e dispositivos a bordo para comunicação permanente com os passageiros, garantindo que os mesmos cheguem aos seus destinos em ótimas condições.

Além disso, contam com uma cabina de proteção do motorista, espaços dedicados para passageiros com deficiência e uma rampa de acesso de fácil operação manual. A verdadeira característica de destaque destes veículos está na sua mecânica híbrida, de série, operando com Stop-Start do motor em modo 100% elétrico.

Destaque-se também o minibus IVECO Daily 70C18HA8/P, Mobi RL7, que permitirá fortalecer a rede de transportes urbanos da cidade de Nápoles. Este faz parte de um total de 13 veículos do contrato de licitação publicado pela ACaMIR para 64 miniautocarros, que a Socom Nuova garantiu em 2019.